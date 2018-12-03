ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ترامب يعد كيم جونج أون بتحقيق كل أمانيه

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 09:04 ص
ترامب يعد كيم جونج أون بتحقيق كل أمانيه
ترامب
طباعة
وكالات
 

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي ـ إن، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إن كل أماني زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون ستتحقق بعد نزع السلاح النووي بالكامل.

 

ووفقا للزعيم الكوري الجنوبي: "إن ترامب ودي للغاية مع  زعيم كوريا الشمالية… يأمل ترامب أن كيم جونغ أون سينفذ الاتفاق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

 

وقال مون جاي ـ إن: "وحينها كل أماني كيم جونغ أون سوف تتحقق"، وفقا لوكالة "يونهاب".

 

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن ترامب طلب نقل هذه الرسالة إلى كيم جونغ أون خلال المحادثات التي جرت في إطار القمة العشرين.

 

يذكر أن أول اجتماع لترامب وكيم جونغ أون كان في سينغافورة في يونيو/ حزيران، والاجتماع الثاني قد يجري في يناير - فبراير عام 2019.

 

المزيد عن: كيم جونج اون كوريا الشمالية ترامب امريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 9:20:07 AM