ترامب يعد كيم جونج أون بتحقيق كل أمانيه

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي ـ إن، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إن كل أماني زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون ستتحقق بعد نزع السلاح النووي بالكامل.

ووفقا للزعيم الكوري الجنوبي: "إن ترامب ودي للغاية مع زعيم كوريا الشمالية… يأمل ترامب أن كيم جونغ أون سينفذ الاتفاق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وقال مون جاي ـ إن: "وحينها كل أماني كيم جونغ أون سوف تتحقق"، وفقا لوكالة "يونهاب".

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن ترامب طلب نقل هذه الرسالة إلى كيم جونغ أون خلال المحادثات التي جرت في إطار القمة العشرين.

يذكر أن أول اجتماع لترامب وكيم جونغ أون كان في سينغافورة في يونيو/ حزيران، والاجتماع الثاني قد يجري في يناير - فبراير عام 2019.