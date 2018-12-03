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فيراتي: نيمار شارك أمام ليفربول دون اكتمال جاهزيته

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:56 ص
فيراتي: نيمار شارك أمام ليفربول دون اكتمال جاهزيته
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الفجر الرياضي
 
أثار ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان، الجدل بشأن الإصابة التي تعرض لها نيمار جونيور، خلال التعادل مع بوردو 2-2 ، في الدوري الفرنسي.

وقال فيراتي عقب اللقاء: الأمر مقلق لحد ما، نيمار عليه التعافي من إصابته، هو لم يكن جاهزًا 100% أمام ليفربول، لكنه أصر على المشاركة في المباراة، وبذل جهدًا كبيرًا.

وأضاف: تتبقى لنا مباراة صعبة في دوري الأبطال أمام ريد ستار في بلجراد، وعلينا الانتظار لنرى ما سيحدث بشأن نيمار.

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