فيراتي: نيمار شارك أمام ليفربول دون اكتمال جاهزيته

أثار ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان، الجدل بشأن الإصابة التي تعرض لها نيمار جونيور، خلال التعادل مع بوردو 2-2 ، في الدوري الفرنسي.





وقال فيراتي عقب اللقاء: الأمر مقلق لحد ما، نيمار عليه التعافي من إصابته، هو لم يكن جاهزًا 100% أمام ليفربول، لكنه أصر على المشاركة في المباراة، وبذل جهدًا كبيرًا.





وأضاف: تتبقى لنا مباراة صعبة في دوري الأبطال أمام ريد ستار في بلجراد، وعلينا الانتظار لنرى ما سيحدث بشأن نيمار.



