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أمريكا وبوماس يبلغان نصف نهائي الدوري المكسيكي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:38 ص
أمريكا وبوماس يبلغان نصف نهائي الدوري المكسيكي
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متابعات
 
اكتمل عقد المتأهلين لنصف نهائي مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي، بتأهل أمريكا وبوماس أونام على حساب تولوكا وتيجريس على الترتيب.

وفاز أمريكا، أمس الأحد على ضيفه تولوكا بنتيجة 3-2، في إياب ربع النهائي، بعدما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليبلغ نصف النهائي بتفوق 5-4 في مجموع المواجهتين.

أما بوماس أونام، بعدما خسر ذهاب ربع النهائي أمام تيجريس بنتيجة 1-2، استطاع أن يبلغ نصف النهائي بفضل فوزه أمس على أرضه 3-1.

حملت ثلاثية بوماس، توقيع كارلوس جونزاليس وفيليبي مورا وماتياس ألوستيزا، فيما سجل هدف تيجريس الوحيد، رافائيل كاريوكا.

وتأهل مونتيري على حساب سانتوس لاجونا، بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وكروز أزول على حساب كيريتارو بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

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