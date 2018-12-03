أمريكا وبوماس يبلغان نصف نهائي الدوري المكسيكي

اكتمل عقد المتأهلين لنصف نهائي مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي، بتأهل أمريكا وبوماس أونام على حساب تولوكا وتيجريس على الترتيب.





وفاز أمريكا، أمس الأحد على ضيفه تولوكا بنتيجة 3-2، في إياب ربع النهائي، بعدما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليبلغ نصف النهائي بتفوق 5-4 في مجموع المواجهتين.





أما بوماس أونام، بعدما خسر ذهاب ربع النهائي أمام تيجريس بنتيجة 1-2، استطاع أن يبلغ نصف النهائي بفضل فوزه أمس على أرضه 3-1.





حملت ثلاثية بوماس، توقيع كارلوس جونزاليس وفيليبي مورا وماتياس ألوستيزا، فيما سجل هدف تيجريس الوحيد، رافائيل كاريوكا.





وتأهل مونتيري على حساب سانتوس لاجونا، بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وكروز أزول على حساب كيريتارو بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.



