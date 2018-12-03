أمريكا وبوماس يبلغان نصف نهائي الدوري المكسيكي
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:38 صمتابعات
اكتمل عقد المتأهلين لنصف نهائي مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي، بتأهل أمريكا وبوماس أونام على حساب تولوكا وتيجريس على الترتيب.
وفاز أمريكا، أمس الأحد على ضيفه تولوكا بنتيجة 3-2، في إياب ربع النهائي، بعدما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليبلغ نصف النهائي بتفوق 5-4 في مجموع المواجهتين.
أما بوماس أونام، بعدما خسر ذهاب ربع النهائي أمام تيجريس بنتيجة 1-2، استطاع أن يبلغ نصف النهائي بفضل فوزه أمس على أرضه 3-1.
حملت ثلاثية بوماس، توقيع كارلوس جونزاليس وفيليبي مورا وماتياس ألوستيزا، فيما سجل هدف تيجريس الوحيد، رافائيل كاريوكا.
وتأهل مونتيري على حساب سانتوس لاجونا، بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وكروز أزول على حساب كيريتارو بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.