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الأرصاد تعلن.. طقس اليوم لطيف والعظمى في القاهرة 21

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:49 ص
الأرصاد تعلن.. طقس اليوم لطيف والعظمى في القاهرة 21
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أعلنت هيئة الأرصاد توقعات طقس اليوم الاثنين، في جميع أنحاء البلاد؛ حيث يسود اليوم طقس لطيف نهارا وقارص البرودة ليلا.

ويتوقع الخبراء تساقط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة 14- 21، والإسكندرية 14 – 21، وقنا 10 – 23، والأقصر 10- 24، وأسوان 11– 24.
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