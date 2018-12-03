ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نجم الزمالك على أعتاب الإسماعيلي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:55 ص
نجم الزمالك على أعتاب الإسماعيلي
طباعة
الفجر الرياضي
 
دخل أحمد أبوالفتوح لاعب الزمالك دائرة اهتمام مسؤولي الإسماعيلي، تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويرغب النادي الإسماعيلي في سرعة إنهاء التفاوض من أجل حسمه صفقه اللاعب وضمان تواجده مع الفريق وجاء ذلك في ظل بحث الأبيض عن ظهير أيسر جديد لتدعيم صفوفه في يناير.

وتحدث أبو الفتوح مع إدارة نادي الزمالك من أجل حسم موقفه مع الفريق خلال الفترة القادمة سواء بالبقاء داخل صفوفه أو بالرحيل لأي فريق آخر، وجاء ذلك في ظل رغبة اللاعب في المشاركة واللعب كأساسي.

ويذكر أن نادي الزمالك قد ودع البطولة العربية بالأمس في مفاجأة غير متوقعة على يد نظيره الاتحاد السكندري بركلات الترجيح.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 9:20:02 AM