حزب بارزاني ينفي صراعا داخليا على رئاسة حكومة

نفى الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني معلومات عن صراع داخل عائلة بارزاني، لتسمية مرشح لرئاسة حكومة الإقليم.

وقال النائب عن الحزب، محمد شاكر محمد، لصحيفة الحياة اللندنية، اليوم الإثنين، إن "حزبه مازال مستمراً في حواراته مع الأطراف الفائزة بالانتخابات للتوافق على توزيع المناصب في الحكومة الجديدة ولا صحة للأنباء عن خلافات داخل الحزب حول تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة، فالأمر يخضع لقناعات قيادات الحزب والكل ملتزم ما يصدر عنها بالتالي لا وجود لأي خلاف داخل البيت البارزاني، والخلافات تتركز داخل الأحزاب الأخرى حول تقاسم المناصب".

وعن تجديد ولاية نيجرفان بارزاني لرئاسة الحكومة قال "إن الأمر وارد"، وأضاف "يبقى الأمر خاضعاً لقناعات قيادات الحزب".

وقال مصدر مقرب من بارزاني إن "مسرور بارزاني لن يحظى برئاسة الحكومة الكردية، والجميع متفق على تجديد ولاية نيجرفان".

وأشارت مصادر إلى خلافات داخل الحزب بسبب التنافس الشديد على المنصب بين رئيس الحكومة الحالي، نيجرفان بارزاني، وابن عمه رئيس مجلس أمن الإقليم، مسرور مسعود بارزاني، وأن التنافس أدى الى تأخير إعلان الحزب مرشحه لرئاسة الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان الكردي.