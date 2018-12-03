كاتبة عراقية توجه إتهامات خطيرة لتنظيم الحمدين في قطر

وجهت الكاتبة والإعلامية العراقية شيرين سباهي، إتهامات خطيرة إلى تنظيم الحمدين في قطر، منها إن النظام القطري يروج لفكر عزمي بشارة عضو الكنيست السابق، ومستشار أمير قطر الحالي، وذلك من خلال تمويل مواقع وصحف إلكترونية تصطنع الرأي والحدث.

وكتبت شيرين سباهي في تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر": "قطر تمول أكثر من 80 موقع وصحيفة وصحف إلكترونية وعددًا من الفضائيات التى تصنع رأى وحدث، وهي بذاك عبرت مرحلة نقل الحدث بل إلى صناعته، وهذا هو فكر عزمي بشارة (الخبيث)".

وقالت "عمل عزمي بشارة على شراء أقلام كثيرة في اليمن وناشطين ينقلون حالات الاغتصاب والنساء والأطفال، وتشويه دور الهلال الأحمر الإماراتي..عزمي بشارة هو قاسم سليماني بنسخته الفلسطينية القطرية".

وأضافت: "عزمي بشارة يقوم بحملة ضد مصر من خلال نقل حالات الفقر، وهو من حرض الشارع الأردني ضد الملك خلال الفترة الماضية من خلال أموال قطرية لزعزعة المنطقة، حيث تسلم الإخوان الأردنين مبالغ كبيرة في دول غير عربية لإثارة الشارع وإسقاط الهاشمين".

ونوهت: "عزمي بشارة هو من قاد تظاهرات الشارع الأردني، وهو من حرض الأقلام على ربط الأردن بملف سوريا؛ لتخرج الهاشميين كمتورطين في مأساة سورية لإبعاد النظر عن تمويل قطر للإرهابين هناك».

وتابعت: "حتى المغرب لم تسلم من شر عزمي بشارة؛ حيث عمل على تشويه سمعة العائلة الحاكمة ودعم مطالب جبهة البوليساريو فى نزع الصحراء الغربية، وتأجيج حرب العصابات مجددًا ضد المغرب، والتركيز أيضًا على تأجيج الخلاف مع الجزائر حول موضوع الصحراء الغربية".

واختتمت تغريداتها قائلة: "قطر اليوم دولة مخطوفة بين يدي الإخوان من القرضاوي لعزمي بشارة، وأعتقد أنه من الضرورة أن يتنازل تميم عن العرش؛ لأنه ليس الحاكم الفعلي لقطر، فبشارة والقرضاوي يحركون دفة اللحى".