واشنطن تتوعد إيران بمزيدا من العقوبات على برامجها الصاروخية

توعدت واشنطن، إيران، بمزيداً من العقوبات على برامجها الصاروخية على خلفية الاختبار الإيراني لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس .

وقال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، أن هذا الإختبار يعيد إلى الأذهان أنه من غير المحتمل منع طهران من مواصلة تكنولوجيا الصواريخ أو دعم وكلائها من المسلحين .. معتبراً الإختبار دليل على أن محاولات واشنطن للحديث والتحاور قد لا تنفع مع طهران .

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت، السبت، أن إيران أجرت تجربة على صاروخ باليستي في خرق واضح للقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن. وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن «الصاروخ الذي اختبره النظام الإيراني باليستي متوسط المدى وقادر على حمل رؤوس حربية».

وأكدت أن «هذا الإجراء انتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يحظر على إيران القيام بأي نشاط يتعلق بالقذائف المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية، وإطلاقها باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية». وترفض إيران التفاوض حول برنامجها الصاروخي.