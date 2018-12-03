نتنياهو يهاجم الشرطة ويتحدث عن مؤامرة أعدت للإطاحة به

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيادة الشرطة الإسرائيلية بحدة بعد نشر توصياتها بخصوص توجيه اتهامات ضده وزوجته سارة بقضايا فساد.

وانتقد نتنياهو أمس الأحد التوصيات ضمن الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف 4000"، وذلك خلال حفل خاص نظمه حزبه الحاكم الليكود بمناسبة عيد "الحانوكا" لدى الشعب اليهودي.

وقال إن نشر الشرطة توصياتها في الملف 4000 في اليوم الأخير لمفتش الشرطة الإسرائيلية العام، "يؤكد أن ذلك خطة مسبقة" أعدت للإطاحة به.

وأضاف نتنياهو: "أية سخرية هذه أن يتم نشر توصيات الشرطة في اليوم الأخير لمفتش عام الشرطة، الذي سيترك منصبه اعتبارا من يوم الاثنين".

وأشار إلى أنه "لم يفاجأ" بالتوصيات ولا بتوقيت نشرها، مضيفا: "حملة الملاحقات ضدنا مستمرة، ومنذ اليوم الأول من التحقيقات كان واضحا أن الشرطة ستقدم توصيات، فما الجديد؟".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه: "يتعين على مفتش عام الشرطة الجديد في إسرائيل إجراء حملة إعادة تأهيل واسعة لجهاز الشرطة، وإن ثقة الجمهور بجهاز الشرطة ليست عالية كما في السابق".

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن تحقيقها توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات بالرشوة والاحتيال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، في ثالث قضية فساد ضد رئيس الوزراء.

وتتهم السلطات نتنياهو بمنح معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع "والا" الإخباري المملوك للشركة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء لفترة رابعة ويهيمن على السياسة الإسرائيلية، لكنه في وضع ضعيف سياسيا بشكل غير معتاد في ظل انكماش الأغلبية التي يتمتع بها ائتلافه اليميني إلى فارق مقعد واحد محفوف بالمخاطر.