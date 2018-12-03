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ضبط مستريح في سوهاج استولي على 27 مليون جنيه من المواطنين

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:31 ص
ضبط مستريح في سوهاج استولي على 27 مليون جنيه من المواطنين
أرشيفية
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أبورية حسين
 
ألقت مباحث الأموال العامة بسوهاج، القبض على مدرس لقيامه بالاستيلاء على سبعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف جنيهًا من بعض المواطنين؛ لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده. 


وتلقي اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد ضبط محي الدين ص م م 57 عامًا مدرس ويقيم بندر البلينا لقيامه بالاشتراك مع نصره ه خ فـي الاستيلاء علي مبلغ "27.700.000" سبعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف جنيهًا من بعض المواطنين لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده، بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ. 

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