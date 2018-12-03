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رويترز: قطر تعلن انسحابها من منظمة أوبك ابتداء من يناير المقبل

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:30 ص
رويترز: قطر تعلن انسحابها من منظمة أوبك ابتداء من يناير المقبل
منظمة أوبك
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أعلنت قطر، اليوم الاثنين، الانسحاب من منظمة أوبك، على أن يتم تنفيذ القرار في يناير من عام 2019.

 

وأكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، صباح اليوم الاثنين، إن قطر ستنحسب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير 2019.

                                                                                    

وأضاف الكعبي في مؤتمر صحفي أن قرار الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل، حسبما نقلت رويترز.

 


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