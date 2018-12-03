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شاهد.. تريلر الموسم الثاني من مسلسل الخيال العلمي "Marvel's Runaways" (فيديو)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:58 ص
شاهد.. تريلر الموسم الثاني من مسلسل الخيال العلمي Marvel's Runaways (فيديو)
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قرر القائمون على مسلسل الخيال العلمي Marvel's Runaways، عرضه يوم 21 ديسمبر المقبل.

"Marvel's Runaways" يدور حول  مجموعة من ستة مراهقين في عالم Marve الذين يكتشفون سرًا أن والديهم أعضاء في عصابة شريرة عظمى تسمى The Pride، وبعد أن قرروا أنهم لم يعودوا آمنين في منازلهم، يقومون بالهرب، وبالتالى تواجههم العديد من الزمات التى يتعلمون بسببها الكثير من الأشياء ويصبحون عائلة واحدة فى نهاية المطاف.

المسلسل بطولة رينزي فيليز، ليريكا أوكانو، فرجينيا جاردنر، اريلا بارر، جريج سولكين، أليجرا أكوستا، كيفن وايزمان، انجيل باركر، ريان ساندز، آني فرشينج، كيب باردو، ومن تأليف ستيفاني سافاج، وجوش شوارتز.



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