ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منع "فيس بوك" في الزمالك

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:07 ص
منع فيس بوك في الزمالك
الزمالك والاتحاد
طباعة
الفجر الرياضي
 
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيس بوك وتويتر خلال معسكر المباريات أو بعد انتهائها من أجل فرض حالة من التركيز على الفريق.

وطلب مجلس الزمالك من أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، التأكيد على اللاعبين بهذا الشأن خاصة بعد قيام بعضهم بالتفاعل مع الجماهير والرد عليهم فور توديع كأس زايد للأندية الأبطال على يد الاتحاد السكندري.




المزيد عن: فيس بوك امير مرتضى الزمالك اخبار الزمالك اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 7:40:01 AM