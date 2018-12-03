منع "فيس بوك" في الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيس بوك وتويتر خلال معسكر المباريات أو بعد انتهائها من أجل فرض حالة من التركيز على الفريق.





وطلب مجلس الزمالك من أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، التأكيد على اللاعبين بهذا الشأن خاصة بعد قيام بعضهم بالتفاعل مع الجماهير والرد عليهم فور توديع كأس زايد للأندية الأبطال على يد الاتحاد السكندري.















