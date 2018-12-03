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حارس إيفرتون يعتذر عن كارثة ليفربول

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:40 ص
حارس إيفرتون يعتذر عن كارثة ليفربول
بيكفورد
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وكالات
 

اعتذر الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون لجماهير فريقه عن خطأه القاتل الذي تسبب في خسارة فريقه أمام ليفربول في ديربي "الميرسيسايد" بالجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وفشل بيكفورد في تشتيت إحدى الكرات في الثواني الأخيرة من مواجهة ليفربول، لتسقط الكرة أمام المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، والذي بدوره لم يتهاون عن إيداعها الشباك.

 

وقال بيكفورد للصحفيين عقب المباراة: "الحظ عاندنا أمام ليفربول، حاولت إبعاد الكرة مرتين، لكن في النهاية تسببت في الخطأ الذي جاء منه الهدف، أعتذر للجماهير، ورغم كل شيء أنا في حالة قوية على المستوى الذهني".

 

وأضاف حارس منتخب إنجلترا: "قدمنا مباراة جيدة كمجموعة، وخلقنا العديد من الفرص، لكنها كرة القدم، خطأ الحارس دائماً ما يتسبب في هدف، أعد الجميع أن أكون مستعداً للمباراة المقبلة ضد نيوكاسل".

 

واختتم بيكفورد: "كافحنا لمدة 96 دقيقة أمام ليفربول، ولن يؤثر ما حدث اليوم على أدائي مستقبلاً، الأخطاء واردة تحدث اليوم وستحدث في المستقبل، وهي الطريقة الوحيدة التي تزيد من القوة العقلية لأي لاعب".

المزيد عن: مباراة ليفربول وايفرتون ليفربول بيفكورد ايفرتون الدوري الانجليزي
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