"نقل النواب": انفراجة كبيرة في المواصلات والمرور بالقاهرة بحلول 2021



وأضاف "عبدالواحد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن المواصلات في فترة من الفترات كانت غير آدمية، وهناك تطور، والأزمة سيتم حلها عندما يتم حل المنظومة كلها، واستكمال منظومة مترو الأنفاق، ومنظومة السكك الحديدية.



وشدد على أن الانضباط في تشريع قانون المرور لابد وأن يعقبه انضباط في التطبيق، ثم انضباط سلوكي للمواطن وقائدي السيارات، مؤكدا على أن كل ذلك يحتاج إلى تمويل ضخم، موضحا أنه في عام 2020 أو 2021، ستحدث انفراجة كبيرة في القاهرة.

قال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إننا نريد وسائل مواصلات أكثر أمنا للمواطن، والمنظومة تبدأ من تشريعات منضبطة، وسلوك منضبط من قائدي السيارات، وأخر هذه المنظومة هي مركبات النقل.