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الأرصاد: هذه المناطق ستشهد أمطار ورياح

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:14 ص
الأرصاد: هذه المناطق ستشهد أمطار ورياح
أمطار - ارشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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