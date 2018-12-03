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أحمد آدم يستعد لطرح "قرمط بيتمرمط" في هذا الموعد

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:57 ص
أحمد آدم يستعد لطرح قرمط بيتمرمط في هذا الموعد
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يستعد الفنان أحمد آدم لطرح أحدث أعماله السينمائية بدور العرض السينمائي فى الإجازة، تحت عنوان "قرمط بيتمرمط".

ويجسد آدم من خلال الفيلم شخصيته الشهيرة "القرموطى" التى حققت نجاحًا كبيرًا.

فريق عمل فيلم "قرمط بيتمرمط" أعلن عن الموعد النهائى لعرض الفيلم فى دور العرض السينمائية خلال إجازة منتصف العام بعد أن تأجل عرضه نتيجة توقف تصويره لأكثر من مرة.


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