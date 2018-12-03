مدرب إيفرتون: ليفربول لا يستحق الفوز

أبدى ماركو سيلفا المدير الفني لنادي إيفرتون حزنه للخسارة بهدف نظيف أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.





وقال ماركو سيلفا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "نحن لا نستحق هذه الخسارة، فلقد لعبنا بشكل جيد، والأهم في كرة القدم هي النتيجة في النهاية، ولكن نحن نستحق الحصول على نقطة".





وأضاف سيلفا: "أنا متأكد من أن المشجعين لديهم الشعور ذاته، لاعبو فريقي قدموا كل ما لديهم، وفي الملعب عملنا بجد".





وتابع: "الحظ ساند ليفربول وهم لا يستحقون تحقيق الفوز، لقد سيطرنا على المباراة في الشوط الثاني، وهذه النتيجة غير مُستحقة".



