حسين الشحات يصطدم بقاهر الأهلي

يصطدم فريق العين المحترف به حسين الشحات في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بفريق الوصل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإماراتي.





ويأمل حسين الشحات في قيادة العين الإماراتي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي من بوابة الوصل الذي أطاح بالأهلي المصري من البطولة العربية.





ويتقاصم العين والجزيرة والشارقة صدارة الدوري الإماراتي برصيد 25 نقطة بينما الوصل في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.





ويقدم الثلاثي الهجومي لنادى العين المصري حسين الشحات، والسويدى ماركوس بيرج والبرازيلي كايو مستويات رائعة في الدوري الإماراتي.











