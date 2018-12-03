ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حسين الشحات يصطدم بقاهر الأهلي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:11 ص
حسين الشحات يصطدم بقاهر الأهلي
حسين الشحات
طباعة
الفجر الرياضي
 
يصطدم فريق العين المحترف به حسين الشحات في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بفريق الوصل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإماراتي.

ويأمل حسين الشحات في قيادة العين الإماراتي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي من بوابة الوصل الذي أطاح بالأهلي المصري من البطولة العربية.

 ويتقاصم العين والجزيرة والشارقة صدارة الدوري الإماراتي برصيد 25 نقطة بينما الوصل في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

ويقدم الثلاثي الهجومي لنادى العين المصري حسين الشحات، والسويدى ماركوس بيرج والبرازيلي كايو مستويات رائعة في الدوري الإماراتي.



المزيد عن: حسين الشحات الوصل العين الاماراتي الدوري الاماراتي الاهلي والوصل الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 7:40:01 AM