محافظ الفيوم يكشف تفاصيل مشروع الحزام المائي الأمن لتطوير بحيرة قارون



وأضاف "سعد"، في لقاء مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة Extra News الفضائية، أنه في هذا المشروع يتم عمل حزام مائي بطول 5 كيلو متر، وعرض 24 متر، لكي يتم وضع ماء الصرف الصحي في أحواض، حتى تترسب المواد الصلبة والعضوية، وبعدها يتم أخذ المياه وتدخل في "الفلتر الزلطي"، وهو عبارة عن فلتر مكون من الزلط، لكي يصفي باقي الرواسب.



وأشار إلى أنه بعد هذه المرحلة تدخل المياه في دفاعات، تعطي للمياه أكسجين لتنقيتها من التلوث، والقضاء على الأمونيوم الموجود فيها.

قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير بحيرة قارون، بمشاركة العديد من جهات الدولة، مثل الثروة السمكية، والقوات المسلحة، ويطلق على هذه المرحلة اسم مشروع الحزام المائي الآمن.