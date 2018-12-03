"رالف بريكس ذا إنترنت" يواصل تصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة (رالف بريكس ذا إنترنت) إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي محققا 25.76 مليون دولار.





وتقدم فيلم الرسوم المتحركة (ذا جرينتش) من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 17.73 مليون دولار.





وتراجع فيلم الدراما الرياضي الجديد (كريد 2) من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث مسجلا إيرادات وصلت إلى 16.83 مليون دولار.





والفيلم بطولة مايكل بي جوردن وسيلفستر ستالوني وتيسا طومسون ومن إخراج ستيفن كابيل جونيور.





وحافظ فيلم الإثارة والتشويق ”وحوش رائعة“ (فانتاستيك بيستس) على المركز الرابع الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت 11.2 مليون دولار.





والفيلم بطولة إيدي ريدماين وجود لو وجوني ديب وإخراج ديفيد ياتس.



