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مدير عام منطقة وادي النيل يكشف سبب انخفاض إنتاجية بحيرة قارون من الأسماك

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:58 ص
مدير عام منطقة وادي النيل يكشف سبب انخفاض إنتاجية بحيرة قارون من الأسماك
أسماك
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نعيم يوسف
 
قال المهندس أيمن محمد محمود، مدير عام منطقة وادي النيل، إن محافظة الفيوم محظوظة بالموارد الطبيعية المائية، مثل بحيرة قارون، ومسطحات وادي الريان، بالإضافة لتنوع المياه والأسماك الموجودة فيها.

وأضاف "محمود"، في لقاء مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن بحيرة قارون يوجد بها الأسماك البورية، والدنيس، والجمبري، والموسى، وكميات قليلة من البلطي نظرا لارتفاع نسبة ملوحة المياه.

وأشار إلى أنه في مسطحات وادي الريان توجد بكثرة أسماك البلطي، والبوري، وبعض أنواع سمك المبروك، واللبيس، وقشر البياض.

ولفت إلى أن بحيرة قارون كان إنتاجها في عام 2012، يفوق 4 آلاف طن في العام، ولكن بسبب التلوث انخفض هذا الإنتاج، وتوصلوا إلى حل للقضاء على الطفيل المسبب في التلوث، ووفق أخر انتاجية كانت 780 طن.
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