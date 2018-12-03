محمد البهي: قطاع الصناعة يوفر 9 مليون فرصة عمل



وأضاف "البهي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن صناعة مثل صناعة الدواء فإنها تنتج 88% من استهلاك المصريين للدولار، ولو توقفت هذه الصناعة سوف نستورده بأسعار مضاعفة.



وشدد على أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، قرار إيجابي للحفاظ على الأسعار الخاصة للمستهلك المصري، وهو دعم للعامل المصري قبل صاحب الصناعة.

قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعة يوفر 9 مليون فرصة عمل للشباب.