مساعد وزير الداخلية السابق: نواجه تحديات تكنولوجية غير مسبوقة



وأضاف "الرشيدي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن معظم المشاكل التي نعاني منها هي نتيجة الاستخدام السيء، وأننا لم نحسن استخدامها، مؤكدا: لا بد من تأهيل المجتمع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.



وتابع أن القانون 175 لسنة 2018، وضع حدًا للاستخدام السيء للتكنولوجيا، موضحا أنه عند قيام شخص ما بارتكاب جريمة سب وقذف عن طريق التكنولوجيا، ويقوم المتضرر بالشكوى، تستطيع الأجهزة الأمنية معرفة هوية المتهم عن طريق الـ"IP" الخاص بالجهاز الذي ارتكب منه الجريمة.



وشدد على أن أخطر شيء في الاستخدام السيء للتكنولوجيا هو الإدمان، حيث اعترفت منظمة الصحة العالمية منذ أيام بإدمان الانترنت.



قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا، إننا نعيش في عالم رقمي، جعلنا نواجه تحديات تكنولوجية غير مسبوقة، ولها استخدامات إيجابية في التنمية، ولكن لها بعض السلبيات أيضا، مثل ظهور نوعية جديدة من الجرائم، وهي الجرائم التكنولوجية.