تعرف على عدد مشاهدات "بيت جدتي" لـ العسيلي عبر يوتيوب (فيديو)
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:31 ص
حققت أغنية "بيت جدتي" للمطرب محمود العسيلي، عدد مشاهدات مرتفع تجاوز المليون مشاهدة حيث حققت تحديدًا 1,157,752 مشاهدة خلال أيام قليلة من إطلاقها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
واستطاع الكليب أن يحجز مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.
وتقول كلمات الأغنية:
فتحت عنيا لقيت ناس ولمة وبيت
ويوم الجمعة مليان بعيلة بتملي المكان
حب كبير فرحة وخير وإحساس بالأمان
بيت جدتي الجميل موجود هنا بقاله زمان
بيت جدتي الكبير
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