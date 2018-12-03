الإسماعيلي: عصام الحضري لن يلعب للأهلي والزمالك

كشف نهاد حجاج المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي عن كواليس آخر مكالمة جمعته بعصام الحضري حارس مرمى الفريق.





وقال حجاج في تصريحات تليفزيونية: "تحدثت مع الحضري وطلبت منه الحضور للتدريبات وإنهاء قراره بالانقطاع عن المران".





وأضاف نهاد حجاج: "أخطرت الحضري أنه لن يعود للأهلي أو الزمالك مرة أخرى وان الإسماعيلي اكبر ناد سيلعب في صفوفه".





وتابع حجاج: "يجب أن يعود الحضري للتدريبات مرة أخرى لأن الإسماعيلي يخطر اتحاد الكرة بغيابه عن المران يوميًا..الحضري قال لي أنا في حاجة اتكسرت، وطلب الرحيل بشكل يرضي جماهير الإسماعيلي وأخطرته بان النادي تقبل اعتذاره بسبب مرض والدته".



