كيف ضاع نجم الزمالك من الأهلي

كشف محمد شيحة وكيل اللاعبين عن أن شادي الطويلة عضو نادي النجوم، أكد له أن إبراهيم حسن لاعب الزمالك الحالي، أهلاوي، وكان على أعتاب الانضمام للقلعة الحمراء.





قال شيحة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "عندما كان إبراهيم حسن في الإسماعيلي، حاول النادي تجديد عقده وتوليت هذه المهمة، وتحدثت مع الطويلة وقال لي إن اللاعب أهلاوي ووقع للأهلي بالفعل وحصل على مقدم تعاقد، لكني صممت على تجديد عقده".





وأضاف أنه ذهب إلى محمد الطويلة رئيس النجوم بصحبة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وطلب الحصول على مبلغ كبير جدًا، مُكملًا: "عرضت تخفيض المبلغ بنسبة 10% مقابل عمل شراكة بين الناديين"، موضحًا أن وفد الدراويش عاد للنادي بعد ذلك وظل يراجع عقد إبراهيم حسن لمدة 5 ساعات.







