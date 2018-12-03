برلماني: عدد أطفال الشوارع في مصر حوالي 25 ألف



وأضاف "أبو حامد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أنه بالنسبة لأطفال الشوارع فإن عددهم يتراوح بين 20 إلى 25 ألف طفل.



وتابع عضو مجلس النواب، أنه بالنسبة للأباء والأمهات الذين يتسولون بأطفالهم، فإن التسول في التشريع المصري هو جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن العقوبة غير رادعة بالشكل الكافي، حيث يعاقب بالحبس شهرين على الأكثر، مشددا على أن التشريع ضعيف، وأيضا لا يطبق، ونحتاج إلى إنشاء دور رعاية حال تطبيق تشريع حديث وأخذهم من ذويهم.

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد موقع إلكتروني في الدولة خاص بالأطفال المفقودين، وبياناتهم، ومؤخرًا بدأ التفكير في هذا الأمر، وهناك محاولات من المتطوعين، ولا يوجد حصر.