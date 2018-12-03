من خلال جوليا روبرتس.. أهم 5 نصائح لزيادة متابعينك على "إنستجرام" (فيديو)

.وكانت أول نصيحة من إلين ديجينيريس لجوليا روبرتس، التي تحظى فقط بـ 3.5 مليون متابع، أن تلتقط صورا لها من جزيرة استوائية

.وأثناء استضافتها في البرنامج الأمريكي "إلين"، أسدت مقدمته إلين ديجينيريس لجوليا روبرتس النصائح بطريقة طريفة ومضحكة، باعتبار أن ديجينيريس يحظى حسابها على "إنستغرام" بـ 61 مليون متابع

تلقت الممثلة الأمريكية الشهيرة، جوليا روبرتس، الأسبوع الماضي أهم 5 نصائح للحصول على أكبر عدد من المتابعين على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام".

وثاني نصيحة من إلين ديجينيريس، هي أن ترتدي جوليا روبرتس، بيكيني، على الجزيرة الاستوائية، على غرار نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان





."أما ثالث نصيحة، فهي أن تلتقط جوليا روبرتس طوال الوقت، صورا للطعام الذي تتناوله، من أجل مشاركته على "إنستغرام





.والنصيحة الرابعة، هي مشاركة جوليا روبرتس صورا لها من الماضي، سواء من الطفولة، أو من أيام الدراسة في الجامعة





أما آخر نصيحة، من إلين ديجينيريس لجوليا روبرتس من أجل زيادة عدد متابعيها على "إنستغرام"، فهو التقاط صور مع أصدقائها المقربين، لتفاجئها بحضور صديقها المقرب، الممثل الأمريكي، ديرموت ملروني، الذي يشاركها حاليا بطولة مسلسلها التلفزيوني الجديد "Homecoming".