سمير فرج: مصر لم تنفق جنيهًا على معرض "إيديكس 2018"



وأضاف "فرج"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الهدف الرئيسي للمعرض هو تسويق المعدات العسكرية الحربية التي تصنعها القوات المسلحة المصرية، سواء المصانع الحربية، أو مصانع الهيئة العربية للسلاح.



وتابع الخبير الاستراتيجي، أن المعرض يعتبر فرصة للعسكريين المصريين رؤية الأسلحة الجديدة في مختلف أنحاء العالم، ويهدف أيضا للتعرف على الصناعات العسكرية المنافسة، بالإضافة لرؤية ضيوف المصنع إمكانيات المصانع المصرية، ولأول مرة يكون هناك جزء في معرض للمعدات العسكرية الخاصة بالإرهاب.



وأشار إلى أن الأهداف السياسية هي الدعاية لمصر والأمان الموجود فيها، أما بالنسبة للجانب الاقتصادي فمصر لن تنفق جنيها عليه، حيث تدفع الشركات قيمة وجودها في المعرض، بالإضافة لسياحة المعارض.

قال اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي، إن معرض "إيديكس" يعتبر طفرة كبيرة للقوات المسلحة، ويحقق لمصر عدة أهداف، عسكرية، وسياسية، واقتصادية.