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برلماني: "عندنا 15 مصنعًا للسيارات ومش عارفين نصدر عربية واحدة"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:51 ص
برلماني: عندنا 15 مصنعًا للسيارات ومش عارفين نصدر عربية واحدة
النائب عمرو الجوهري
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نعيم يوسف
 
قال النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن مصر بها حوالي 15 مصنعًا للسيارات، ولكن لم نصدر سيارة واحدة للخارج، لافتا إلى أنه تم استيراد سيارات بـ2.8 مليار دولار عام 2017.

وأضاف "الجوهري"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أنه عندما نستورد من الخارج مواد خام، يتم تصنيعها وبيعها في السوق المحلي، ولكن لا يتم عمل اكتفاء للسوق المحلي أو حتى زيادة في التصدير، وهذه مشكلة لا تعرف وزارة التجارة والصناعة حلها.

وشدد عضو مجلس النواب، على أنه ضد وضع سعرين للدولار الجمركي، لأنه سيضر بالاستثمار، مشيرا إلى أنه في البداية كان الجميع يشكو من وجود سعرين للدولار.
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