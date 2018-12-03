برلماني: "عندنا 15 مصنعًا للسيارات ومش عارفين نصدر عربية واحدة"



وأضاف "الجوهري"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أنه عندما نستورد من الخارج مواد خام، يتم تصنيعها وبيعها في السوق المحلي، ولكن لا يتم عمل اكتفاء للسوق المحلي أو حتى زيادة في التصدير، وهذه مشكلة لا تعرف وزارة التجارة والصناعة حلها.



وشدد عضو مجلس النواب، على أنه ضد وضع سعرين للدولار الجمركي، لأنه سيضر بالاستثمار، مشيرا إلى أنه في البداية كان الجميع يشكو من وجود سعرين للدولار.

قال النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن مصر بها حوالي 15 مصنعًا للسيارات، ولكن لم نصدر سيارة واحدة للخارج، لافتا إلى أنه تم استيراد سيارات بـ2.8 مليار دولار عام 2017.