ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حالة الطقس اليوم الإثنين 3/12/2018 في الأردن

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:48 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 3/12/2018 في الأردن
طباعة
 
يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم ا الإثنين 3/11/2018  في الأردن؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 3/12/2018 على مدن الأردن:-
إربد  11°
الرمثا  12°
الزرقاء  12°
الصافي  22°
العقبة  19°
الكرامة  19°
الكرك  13°
الكرك  13°
المزار  11°
المفرق  11°
جرش  11°
سحاب  12°
سوايلي  12°
سوايما  19°
عمان  12°
مادبا  11°
مدينة السلط  11°
مدينة الطفيلة  12°
معان  10°
وادي السير  12°
المزيد عن: غداً طقس العرب درجة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس اليوم النشرة الجوية الطقس اليوم الطقس الحالة الجوية الاردن اخبار الطقس Weather
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 3:00:05 AM