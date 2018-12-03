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حالة الطقس اليوم الإثنين 3/12/2018 في مدن العراق

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:44 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 3/12/2018 في مدن العراق
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الإثنين 3/12/2018 في العراق؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 3/12/2018 على مدن العراق :-
أربيل  8°
البصرة  16°
الحلة  9°
الديوانية  13°
الرمادي  10°
السليمانية  4°
العمارة  14°
الفلوجة  10°
الكوت  13°
الكوفة  13°
المحمودية  9°
الموصل  10°
الناصرية  15°
النجف  13°
بعقوبة  11°
بغداد  12°
دهوك  7°
قادحيماين  11°
كربلاء  14°
كركوك  9°
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