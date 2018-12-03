فجرًا.. سماء الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء الوطن العربى، ستشهد قبل شروق شمس اليوم، انتظام هلال القمر وكوكب الزهرة ونجم السماك الأعزل فى مثلث سماوى يشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الشرقى، كما يرصد النجم البراق "السماك الرامح" إلى الشمال (يسار) القمر والزهرة.





وأوضحت الجمعية، أنه بعد هذا اليوم فإن إضاءة قرص القمر سوتتناقص وذلك مع اقترابه إلى نقطة شروق الشمس فى بضعة ليالى مقبلة، وخلال ذلك سوف يلتقى بكوكب عطارد فى 5 و6 ديسمبر والذى سيكون قريب من وهج ضوء الصباح، وقد يساعد استخدام المنظار الثنائى العينية فى الرصد.





وأوضح تقرير للجمعية: وبشكل عام فان عطارد سوف يزداد لمعانه يومًا بعد يوم، فضلاً مع ارتفاعه فى السماء مبكرًا، وبحلول منتصف شهر ديسمبر فإن الكوكب سيكون مرصودا بسماء الفجر .





وسوف يصل القمر إلى مرحلة الاقتران (المحاق) فى 7 ديسمبر وفى ذلك الوقت سيكون القمر منتقلا من سماء الفجر إلى سماء المساء.



