طفل فرنسي يتجاهل مبابي

تصدر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي واقعة طريفة مع أحد الأطفال حاملي الكرات بملعب بوردو، قبل لقاء الفريقين (2-2)، في الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.





ونشرت شبكة "كانال بلس" الفرنسية، مقطع فيديو يظهر الحوار، الذي دار بين مبابي والطفل، أثناء استعداد الفريقين لدخول أرض الملعب.





وظهر الطفل وهو يسأل مبابي: "من سيقود الهجوم؟"، ليرد الدولي الفرنسي: "لا أعرف، في العادة يكون كافاني، لكنه سيغيب عن اللقاء".





وبدوره، سأل مبابي الطفل الفرنسي: "هل تلعب كرة القدم؟ هل أنت لاعب بهذا النادي؟ ما مركزك في الملعب؟ رأس حربة؟"، ليرد عليه الصغير: "أنا لاعب وسط.. ومن أكبر المعجبين بنيمار".



