طفل فرنسي يتجاهل مبابي
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:53 صوكالات
تصدر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي واقعة طريفة مع أحد الأطفال حاملي الكرات بملعب بوردو، قبل لقاء الفريقين (2-2)، في الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.
ونشرت شبكة "كانال بلس" الفرنسية، مقطع فيديو يظهر الحوار، الذي دار بين مبابي والطفل، أثناء استعداد الفريقين لدخول أرض الملعب.
وظهر الطفل وهو يسأل مبابي: "من سيقود الهجوم؟"، ليرد الدولي الفرنسي: "لا أعرف، في العادة يكون كافاني، لكنه سيغيب عن اللقاء".
وبدوره، سأل مبابي الطفل الفرنسي: "هل تلعب كرة القدم؟ هل أنت لاعب بهذا النادي؟ ما مركزك في الملعب؟ رأس حربة؟"، ليرد عليه الصغير: "أنا لاعب وسط.. ومن أكبر المعجبين بنيمار".
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