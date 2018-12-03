ريهام سعيد تكشف سبب دخولها مصحة (فيديو)



وأضاف، خلال برنامجها "صبايا" عبر فضائية "الحياة" أنها كانت تتعرض لـ"كلام سخيف جدا" بسبب وزنها، ولكنها كانت لديها ثقة بالنفس، موضحة أنها عندما ذهبت إلى إجراء اختبار المذيعات قيل لها: "انتي متنفعيش غير في المطبخ".



وأشارت إلى أنها كانت ستقدم دورًا فنيا أمام الفنان عادل إمام، ولكنه رفض وسخر من وزنها، وعندما قالت له إنها أدت دور أمام الفنان يحيي الفخراني رد عليها قائلا: "تلاقيكي بس عشان مليانة شوية جابوكي يملو بيكي الشاشة".



ولفتت إلى قصة أخرى مع الفنان نور الشريف، حيث قال لها: "انتي وشك جميل يا بنتي.. وأنتي تخينة أوي.. لية يا بنتي عاملة في نفسك كدة.. المنظر وحش خالص"، موضحة أن زوجها الأول أيضا كان دائم السخرية منها.



وأكدت أنها بعد سخرية نور الشريف، وعادل إمام منها، قررت فورا أن تخفض وزنها، وذهبت إلى مصحة في سفاجا ظلت فيها شهر ونصف حتى تخفض وزنها.

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، أنها تعرضت لـ"التريقة"، أو "المعايرة" وكانت تعاني منها كثيرًا بعد إنجاب أولادها الاثنين، والطلاق الأول، وزاد وزنها 40 كيلو جرام، خلال عام ونصف، وكانت بدايات عملها الإعلامي.