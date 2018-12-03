بعد رفع سعر الدولار الجمركي.. تعرف على أنواع السجائر التي سترتفع أسعارها

حددت وزارة المالية، سعر الدولار الجمركي على عدد من السلع الترفيهية عند 17.79 جنيه للدولار الواحد مقابل 16 جنيهًا، على مدار شهر ديسمبر الجاري، ويشمل القرار رفع أسعار السيجار والتبغ المستورد من الخارج.





وقالت وزارة المالية، إن القرار يأتي ليكون مربوطًا بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته.





كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، عن أنواع السجائر التي سترتفع أسعارها بعد زيادة سعر الدولار الجمركي بداية من أول الشهر الجاري، منوهًا إلى أن "سجائر دافيدوف والتي تأتي مستوردة من الخارج وتباع بنحو 42 جنيهًا سيشملها القرار، فضلًا عن السيجار والمعسل المستورد".





وثبتت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للسلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيهًا، وبررت وزارة المالية القرار بهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار.



