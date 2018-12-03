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الاتحاد السكندري يرهن مستحقات اللاعبين بالفوز على سموحة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:19 ص
الاتحاد السكندري يرهن مستحقات اللاعبين بالفوز على سموحة
الاتحاد وسموحة
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محمد الصو
 
اشترط مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر فوز الفريق الأول لكرة القدم على الاتحاد السكندري، لفك حصار المستحقات.


ويلتقي سموحة الاتحاد السكندري، مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وكان مجلس سموحة قد جمد مستحقات اللاعبين، لحين العودة للنتائج الطيبة والانتصارات، عقب الهزيمة أمام بتروجت، بالدوري العام.


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