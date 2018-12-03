ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزيري ثقافة مصر والمغرب يبحثا تعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك بين البلدين (صور)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
وزيري ثقافة مصر والمغرب يبحثا تعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك بين البلدين (صور)
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

التقت الدكتورة ايناس عبد الدايم نظيرها المغربي الدكتور محمد الأعرج بمدينة جدة في حضور أشرف إبرهيم سفير مصر لدى المملكة المغربية لبحث سبل دعم وتوطيد آفاق التعاون بين البلدين. 

تناول اللقاء أهمية الدور الثقافي والفني فى النهوض والارتقاء بمستقبل المجتمعات العربية من خلال الملتقيات الفكرية والثقافية والفنية، بما ينعكس على الشعبين الشقيقين، كما بحثا المشاركة المغربية في عام الاتحاد الإفريقي بمصر مطلع العام المقبل.

وقالت عبد الدايم، إن مصر والمغرب يربطهما تاريخ طويل من التواصل في كافة المجالات خاصة في الثقافة والفنون، كما أشارت إلى أهمية استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم في شتى مجالات الفنون وتكثيف الأنشطة المشتركة بينهما.

ومن جانبه قال الأعرج: إن تمثيل مصر في احتفالات جدة عاصمة الثقافة العربية، من خلال الفنون والمفكرين والمبدعين فرصة جيدة للتواصل الثقافي والفني، مثمنًا دور مصر الريادي فى الحركة التنويرية والثقافية على مستوى الوطن العربى والشرق الأوسط.
 
وأكد أن الفنون والموسيقى هى صانعة ثقافات الشعوب، موضحًا أنه دائمًا ما تلتقي الثقافتين المصرية والمغربية لتعكس التآلف بين الشعبين.

وزيري ثقافة مصر والمغرب يبحثا تعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك بين البلدين (صور)
وزيري ثقافة مصر والمغرب يبحثا تعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك بين البلدين (صور)
المزيد عن: وزير ثقافة نجوم الفن مصر مشاهير مزيكا فن سينما دراما المغرب الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 3:10:06 AM