وزيري ثقافة مصر والمغرب يبحثا تعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك بين البلدين (صور)





التقت الدكتورة ايناس عبد الدايم نظيرها المغربي الدكتور محمد الأعرج بمدينة جدة في حضور أشرف إبرهيم سفير مصر لدى المملكة المغربية لبحث سبل دعم وتوطيد آفاق التعاون بين البلدين.





تناول اللقاء أهمية الدور الثقافي والفني فى النهوض والارتقاء بمستقبل المجتمعات العربية من خلال الملتقيات الفكرية والثقافية والفنية، بما ينعكس على الشعبين الشقيقين، كما بحثا المشاركة المغربية في عام الاتحاد الإفريقي بمصر مطلع العام المقبل.





وقالت عبد الدايم، إن مصر والمغرب يربطهما تاريخ طويل من التواصل في كافة المجالات خاصة في الثقافة والفنون، كما أشارت إلى أهمية استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم في شتى مجالات الفنون وتكثيف الأنشطة المشتركة بينهما.





ومن جانبه قال الأعرج: إن تمثيل مصر في احتفالات جدة عاصمة الثقافة العربية، من خلال الفنون والمفكرين والمبدعين فرصة جيدة للتواصل الثقافي والفني، مثمنًا دور مصر الريادي فى الحركة التنويرية والثقافية على مستوى الوطن العربى والشرق الأوسط.

وأكد أن الفنون والموسيقى هى صانعة ثقافات الشعوب، موضحًا أنه دائمًا ما تلتقي الثقافتين المصرية والمغربية لتعكس التآلف بين الشعبين.