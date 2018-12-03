جاريدو يعادل إنجاز فوزي البنزرتي في الكونفيدرالية

قاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو فريق الرجاء الرياضي المغربي للتتويج بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي بمسماها الجديد، وذلك بعدما تفوق على فريق فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنهائي البطولة.





وتعتبر هذه المرة الثانية الذي يتوج فيها الإسباني "جاريدو" بلقب الكونفيدرالية الإفريقية بمسماها الجديد، حيث سبق وتوج المدرب الإسباني بلقب البطولة القارية عام 2014 مع النادي الأهلي المصري، وكان اللقب الأول للمارد الأحمر والأندية المصرية في تاريخ البطولة.





وأصبح جاريدو ثاني مدرب يتوج بلقب الكونفيدرالية بمسماها الجديد "مرتين" ومع فريقين مختلفين، وذلك بعد المدرب التونسي فوزي البنزرتي الذي توج بلقب البطولة في 2006 مع النجم الساحلي، وعاد وحصد اللقب مرة أخري عام 2015 مع الصفاقسي التونسي.





الجدير بالذكر أن جاريدو رحل عن تدريب النادي الأهلي المصري عام 2015 وذلك بسبب سوء النتائج.











