ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شرط السيد سالم لتجديد عقده مع وادي دجلة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:42 ص
شرط السيد سالم لتجديد عقده مع وادي دجلة
السيد سالم
طباعة
أحمد شاكر
 

طلب السيد سالم ظهير فريق وادي دجلة من تاكيس جونياس المدير الفني للفريق رفع قيمة عقده مقابل التجديد.


وتمسك السيد سالم برفع قيمة التعاقد ليكون مساويًا للعروض المقدمه له، من أجل قبول تجديد تعاقده مع الفريق الدجلاوي، بشرط عدم وصول عرض رسمي له من القطبين.


يذكر أن السيد سالم يتواصل معه الآن وكلاء من أجل الانضمام لعدة اندية أبرزهم الأهلي والزمالك وسموحة والاتحاد السكندري.


المزيد عن: وادي دجلة السيد سالم الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 6:10:00 AM