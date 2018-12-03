مطرب شاب يدخل المستشفى لإجراء جراحة عاجلة (فيديو)

نشرت الفنانة نهال عنبر،

مقطع فيديو يظهر خضوع نجلها، الفنان الشاب حسام الحسيني لجراحة

يده، وذلك عبر

حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وعلقت على الفيديو قائلة: أ"نا مع حسام في مستشفى مجمع الجلاء والدكتور هشام بيجبس إيده عنده قطع في الوتر،، ألف سلامة يا حس".



