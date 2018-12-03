وليد صلاح يطالب بـ"تقنين" الأهلي والزمالك وبيراميدز

وجه وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الإتحاد السكندري نصيحة للأندية والقائمين على كرة القدم في مصر من أجل الحصول على دوري قوي.





وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "يمكن أن يكون لدينا دوري قوي بشرط أن تتخلي الأندية الكبيرة والجماهيرية مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز عن الزائد لديها من اللاعبين لباق الأندية للاستفادة منهم بدلًا من التوقيع مع الكثير من اللاعبين دون فائدة".





وأضاف: "الأندية الكبيرة بالدوري تحصل على توقيع الكثير من اللاعبين ثم تقوم بقيد 30 لاعبًا فقط في قائمتها ويبقي باق اللاعبين على ذمتها دون الاستفادة بهم وذلك يؤدي لضعف باق الأندية وانحصار المنافسة بين عدد محدود من الأندية".







