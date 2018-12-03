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"أردوغان" يتعرض لموقف محرج أثناء حضوره قمة العشرين (فيديو)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:55 ص
أردوغان يتعرض لموقف محرج أثناء حضوره قمة العشرين (فيديو)
أردوغان
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نعيم يوسف
 
انتشر مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يسقط من على منصة، وسط وفدًا تركيًا رفيع المستوى يضم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

ويبدو من الخلفية، وراء الرئيس التركي أن هذا الموقف حدث في قمة العشرين بعدما ألقى أردوغان كلمته، حيث حاول النزول بعيدا عن المكان المخصص للنزول من على المنصة فتعثر وكاد أن يسقط أرضا لولا الحرس المحيط به.

وألقى الرئيس التركي كلمة في قمة العشرين تناول فيها عدد من القضايا، ومنها الأزمة اليمنية، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول.
المزيد عن: موقف محرج قمة العشرين جمال خاشقجي تركيا اليمن السعودية الرئيس التركي أردوغان
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