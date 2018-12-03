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رئيس الاتحاد: الإعلام تجاهل إنجازنا بتخطي الترجي "حامل اللقب"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:29 ص
رئيس الاتحاد: الإعلام تجاهل إنجازنا بتخطي الترجي حامل اللقب
محمد مصيلحي
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علاء خليف
 
تحدث محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن تأهل الفريق لدور الثمانية بالبطولة العربية، بعدما تغلب على الزمالك 4-3 بركلات الترجيح في لقاء دور الـ16 بالبطولة.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "الفوز على الزمالك بهدف نظيف في القاهرة، بالنسبة لي وللاسكندرانية حدث كبير".

ووجه مصيلحي اللوم لوسائل الإعلام بسبب عدم تناول إنجاز الفريق بتخطي الترجي التونسي حامل لقب البطولة العربية والإفريقية بالشكل الأمثل وقال: "لم نحصل على ما نستحقه من اهتمام إعلامي بعد تجاوز الترجي عربيًا".

وكشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن أنه بدأ عمله داخل الاتحاد كعضو مجلس إدارة مع الدكتور كمال شلبي الرئيس الأسبق للنادي.

وتابع: "مارست العمل الاداري داخل الاتحاد السكندري في جميع المناصب.. خطأ إداري كان وراء عدم توفيقي في انتخابات الاتحاد لأول مرة على منصب نائب الرئيس ضمن قائمة كمال شلبي".

وواصل: "كمال شلبي حملني مسؤولية النادي بعد تقديمه استقالته في فترة سابقة، وتوليت رئاسة النادي لمدة عام بعده، ثم خضت الانتخابات ضد عفت السادات وفزت برئاسة النادي.. الجماهير كانت وراء عودتي للعمال العام والترشح في انتخابات الاتحاد مجددًا".


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