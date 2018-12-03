المخرج عادل عبده يستقبل سفير الهند راهول كوليشيراث (صور)

استقبل المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية سفير الهند راهول كوليشيراث وزوجته، ولفيف من مسؤولي سفارة الهند لدى جمهورية مصر العربية.





حيث تابع فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة "لمحات من الهند" في عامها الرابع والعشرين والتي ينظمها مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لإحياء ذكري ميلاد المهاتما غاندي وجواهر لال نهرو أول رئيس وزراء في الهند ومولانا أبو الكلام آزاد أول وزير للتعليم في الهند.





وفي إطار كلمة سفير الهند وجه شكره إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي والمخرج عادل عبده رئيس البيت لاستضافتهم الفعاليات كما تحدث السفير لجماهير الحضور عن بدايات مسابقه لمحات من الهند طيلة ٢٤ عام مشيرًا إلى وجود مشاركة لأكثر من ١٤٠٠٠ طالب وطالبة، معربا عن سعادته بالتجربه التي تكشف عمق توطيد علاقات الصداقه بين مصر والهند، ورحب بالفنانة ميرنا وليد، معربًا عن امتنانه لتشريفها كضيف شرف الفعاليات، هذا وشهد الحفل تكريم لجنة التحكيم والفائزين.