ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد محمود.. الصفقة التي جهزها "زملكاوي" للأهلاوية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:08 ص
محمد محمود.. الصفقة التي جهزها زملكاوي للأهلاوية
محمد محمود
طباعة
الفجر الرياضي
 
تحدث محمد محمود لاعب وادي دجلة المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي عن بدايته في كرة القدم وانضمامه للمنتخب المصري.

وقال محمد محمود في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" "بدايتي مع اختبارات وادي دجلة وكان عمري وقتها 11 عامًا.. تصعيدي لأول مرة كان مع هاني رمزي وتدربت فقط ثم مع حمادة صدقي وباتريس كارتيرون حتى تواجد ميدو ومنحني فرصة المشاركة ولكنني لم اشارك كثيرًا بسبب سوء النتائج".

وأضاف لاعب الأهلي الجديد "أنا أهلاوي منذ الصغر وعائلتي بالكامل أهلاوية.. علمت انضمامي لصفوف المنتخب المصري لأول مرة من أحد أصدقائي وتوقعت انها مزحة ليس إلا".

ومن المعروف أن أحمد حسام ميدو أحد أبناء الزمالك الذين سبق لهم تدريب وادي دجلة.




المزيد عن: وادي دجلة ميدو محمد محمود صفقات الدوري المصري الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 1:20:01 AM