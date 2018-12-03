شاهد.. موقف محرج لقمر اللبنانية أثناء تصويرها كليب أغنيتها الجديدة (فيديو)





تعرضت المطربة قمر اللبنانية، لموقف محرج أثناء تصويرها فيديو كليب أغنيتها الجديدة.





حيث ظهرت خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وهي تحمل "كلبًا" وأثناء مداعبته شعرت بخوف بسيط منه فقررت وضعه على الأرض.





الفيديو حاز إعجاب جمهور قمر وقام الكثيرون بمشاركته على نطاق واسع.











