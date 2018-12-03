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محمد محمود: أبحث عن رقم 1 في مصر وفضلت الأهلي على عملاق ألمانيا

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:51 ص
محمد محمود: أبحث عن رقم 1 في مصر وفضلت الأهلي على عملاق ألمانيا
محمد محمود
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الفجر الرياضي
 

قال محمد محمود لاعب خط وسط وادي دجلة والمنضم حديثاً لصفوف النادي الأهلي أنه يعلم أن المشاركة مع الفريق الأحمر صعبة للغاية.

 

وأضاف محمد محمود في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "المشاركة مع الأهلي صعبة، انا رايح للأهلي وانا مش رقم 1 وهحاول أكون رقم 1 في مصر مش الأهلي بس".

 

وتابع "هوفنهايم الألماني وعروض من هولندا وسويسرا كانوا يرغبون في ضمي ولكن الأمر انتهى في الأهلي وسعيد بهذه الخطوة".

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