بعد أزمة الفستان.. رانيا يوسف: "أنا ست عايشة في النور"



أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها تحافظ على عائلتها وتضعهم في حساباتها منذ بداية عملها في الفن، ولم تفكر في نفسها فقط وتتجاهل أهلها والجماهير.



وتابعت "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC" مساء الأحد: "أنا كنت مضايقة من الفستان من وأنا في المهرجان بس ماكنتش عارفة أعدل نفسي"، مستكملة: "أنا في حالة ضيق بسبب بناتي، البعض يرسل لهم أشياء غريبة، بناتي خايفين ومخضودين".



وأضافت: "أنا مش ناوية أعمل حاجة خالص الفترة إللي جاية، أكتر حاجة مزعلاني إن سوء النية اتفرض فيا، أنا ست عايشة في النور ومش بخبي حاجة في حياتي"، موجهة حديثها لـ جمهورها، قائلة: "يا جماعة وحياة ولادي إللي حصل غصب عني، والموضوع مش مقصود، ولو الموقف ضايق حد معلش سوري، حقيقي إللي حصل ماكنش مقصود".

